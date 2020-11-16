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üyesi Prof. Dr. : Yasaklar geri gelebilir!

üyesi Prof. Dr. , koronavirüs hasta sayısının artmasıyla birlikte “yasakların geri gelebileceğini, gereken tedbirleri hazırladık. Hastanelerde test için yoğun kuyruklar oluşuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:31 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:37 ABONE OL
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklar geri gelebilir!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özlü; "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi.

Bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, yapılması gereken tedbirleri hazırladıklarını ifade eden Özlü, "Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde. Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde vatandaşlar test için yoğun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir." şeklinde konuştu.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklar geri gelebilir!
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