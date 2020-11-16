Yüksek sesten komşusunu bıçakladı!

İstanbul'da gece geç saatte evinde yüksek sesle müzik dinleyen 37 yaşındaki Ş.Ö ve arkadaşı E.B, yan binada oturan komşusu 50 yaşındaki G.İ arasında tartışma çıktı. G.İ'nin uyarısı sonrası Ş.Ö müziğin sesini kıstı. O esnada balkondaki komşu G.İ, aşağıdan geçen arkadaşı M.K ile konuşmaya başladı. Bunu gören Ş.Ö, balkondan arkadaşıyla konuşan komşusuna, kendisinin de yüksek sesle konuştuğunu ve rahatsız olduklarını söyledi. Bunun üzerine komşu G.İ, hakaret ederek 2 genci aşağıya çağırdı. 37 yaşındaki Ş.Ö ve E.B aşağıya indikleri anda 50 yaşındaki G.İ, bıçak ve sopayla, arkadaşı M.K ise elindeki kaldırım taşıyla 2 gence saldırdı. Çıkan kavga, sokaktaki esnafın müdahalesiyle son buldu.

YARGITAY KARARI BOZDU



Hastaneye giderek darp raporu alan Ş.Ö ve E.B, kendilerine saldıran 50 yaşındaki G.İ ve arkadaşı M.K.'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler G.İ ve M.K hakkında "kasten yaralama" suçu kapsamında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada G.İ.'ye 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararın bozulmasına hükmetti. Ş.Ö., avukatı aracılığıyla, G.İ'nin eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirterek, bu suçtan yargılanabilmesi için görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

E.B.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

Asliye Ceza Mahkemesi, vakanın öldürmeye teşebbüs niteliğinde olup olmadığı tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilmesine karar verdi. Sanık G.İ'nin ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması için, dava dosyasının Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.