18 yaşındaki genç, 2 çocuk annesi sevgilisini öldürdü

Konya'da yaşayan ve bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Elif Yakın (24), önceki akşam, 1.5 yıldır görüştüğü Seyfullah Köroğlu (18) ile telefonda para nedeniyle tartıştı. Birbirlerine tehditler savuran ikili, bu tartışmanın ardından saat 03.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde buluştu. Yeniden başlayan tartışmada, karşılıklı küfürleşmeler üzerine Köroğlu, yanında bulunan tabanca ile Yakın'ı göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Yakın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Yakın'ın, zaman zaman para karşılığı fuhuş yaptığı ve son olarak 11 Kasım'da bir evde fuhuş yaparken yakalandığı öğrenildi. İkilinin daha önce de kavga ettikleri ve Elif Yakın'ın, geçen ağustosta Köroğlu hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Babası sanayici olan Köroğlu'nun yaralama ve tehdit gibi suç kayıtlarının da bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Seyfullah Köroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.