24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mekteplerini'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak bilinen 24 Kasım tarihinin tatil olup olmadığı merak edilenler arasında yerini alıyor. Öğretmenlerin bu önemli gününü onurlandırmak amacı ile kutlanan kıymetli güne az bir zaman kala 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi? 24 Kasım resmi tatil mi? İşte yanıtı!
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller arasında yer almıyor.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir