26 yaşında genç, başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi üzerinde sabah saatlerinde terk edilmiş bir araç ve birkaç metre ileride başından vurulmuş bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar, hemen durumu 112 acil yardım hattına bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri, yapmış oldukları kontrollerde şahısın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda yaşamını yitiren kişinin 26 yaşındaki Çağrı Yıldız olduğu ve 34 JM 3175 plakalı aracın da kendisine ait olduğu tespit edildi.

Acı haberi alarak bölgeye gelen Yıldız ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Yasa boğulan baba Muhammer Yıldız, oğlundan pazartesi gününden bu yana hiçbir haber alamadıklarını ve kendisini aradıklarında da ulaşamadıklarını söyledi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu da ileri sürülen Çağrı Yıldız'ın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.