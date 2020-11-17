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5 ilde eş zamanlı operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, / silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2’si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:02 ABONE OL
5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanması içerisinde yer alanlara yönelik olarak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgütler irtibatları bulunduğu tespit edilen 2'si muvazzaf 9 askeri personelin yakalanması amacıyla Kocaeli merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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