5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanması içerisinde yer alanlara yönelik olarak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgütler irtibatları bulunduğu tespit edilen 2'si muvazzaf 9 askeri personelin yakalanması amacıyla Kocaeli merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.