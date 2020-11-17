55 bin m2'lik dev Millet Bahçesi mayıs ayında hizmete girecek

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu. Başkan Arısoy, Youtube ve Facebook platformları üzerinden yapılan canlı yayın boyunca kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Selahaddin Kocaaslan moderatörlüğünde yaklaşık iki saat süren yayında, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri de dikkatle dinleyen Başkan Arısoy, ilçede bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hizmetler hakkında dikkat çekici bilgiler verdi.

"MÜJDELİ HABERLER VERECEĞİZ"



İlçede devam eden kentsel dönüşümden de bahseden Arısoy, "Zeytinburnu'nun bir numaralı sorununun kentsel dönüşüm olduğunu çok iyi biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ desteği ile hareket ediyoruz. Beştelsiz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projemiz büyük ölçüde tamamlandı sayılır. Bundan sonra sadece inşaatın tamamlanma süresini bekleyeceğiz. Telsiz Mahalle'mizdeki onaylanan kentsel dönüşüm süreci pandemi nedeniyle biraz uzadı. 3'te 2 çoğunluğun rızası da alındı. Temmuz ayından beri de; mimari, statik, elektrik ve mekanik gibi proje süreçleri üzerinde çalışıyoruz. Proje tamamlanır tamamlanmaz hemşehrilerimiz orada da inşaat çalışmalarının başladığını görecekler. Özel sektör firması üzerinden yürütülen Çırpıcı ve Merkezefendi Mahallelerindeki kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili de çok yakında müjdeli haberler vereceğiz" dedi.



"20 YILLIK HAYALİMİZ GERÇEK OLACAK"



İlçenin merkezinde 55 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nin Mayıs ayında açılacağını belirten Arısoy, "Millet Bahçesi bizim 20 yıllık hayalimiz. Zeytinburnu'nun tam kalbinde, ilçenin her noktasından yürüme mesafesinde, 55 bin metrekarelik aktif yeşil alana sahip bir sosyal yaşam alanı kuruyoruz. Burayı önümüzdeki Mayıs ayına kadar halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Zeytinburnu Millet bahçesi Zeytinburnu'muzun çehresini değiştirecek. Orada yeni bir İlçe Emniyet Binası temeli de atıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün mevcut binasının arazisi bize aittir. O alanla ilgili de bir projemiz var. Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim; Zeytinburnulu hemşehrilerimizin hizmetine tahsis edeceğimiz yeni bir mekânımız daha olacak" diye konuştu.