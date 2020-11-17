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ABD'deki sevdalılarından Elbistan'a hediyeler

’den binlerce kilometre uzakta Türk çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak üzere çalışan ‘Türkiye’ye Köprü Vakfı’ (Bridge to Türkiye Fund, BTF) Türkiye ile Amerika arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirecek projeler üretmeye devam ediyor.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:46 ABONE OL
ABD'deki Türkiye sevdalılarından Elbistan'a hediyeler

'Türkiye'ye Köprü Vakfı' (Bridge to Türkiye Fund, BTF) Türkiye ile Amerika arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirecek projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Vakıf, Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerine, 64 parçalık gerçek müzik aletleri göndererek, korona salgın günlerinde çocukların yüzlerinde gülümsemeye neden oldu.

Vakfın Şikago Temsilcisi Şule Kıvanç Ancieta; "Amerika'da yaşayan Türkler tarafından kurulan vakfımızın tüm çalışmaları gönüllülük üzerinedir. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan çocuklara desteklerimiz sürmekte ve bu gayretle fonlar oluşturulmaktadır. Amerika'da yetişen çocukların Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmek, Türkiye ile iletişimlerini arttırmak ve sorumluluk duygularını arttırmak için her geçen gün yeni projelere imza atıyoruz." dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Okul Müdürü Metin Yıldız ve sınıf öğretmeni Mehmet İlter Pıçak, Türkiye'ye Köprü Vakfı ve gönüllülerine gönderdikleri güzel hediyeler için teşekkür ettiklerini söylediler.

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ABD'deki Türkiye sevdalılarından Elbistan'a hediyeler
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