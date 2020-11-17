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’de meydana gelen, can kaybına sebep olarak tüm Türkiye’yi yasa boğan 6.6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye fay hatları haritası sorgulama işlemine yönelik araştırmalarda da üst seviyeye çıktı. Buna bağlı olarak 'Evimin altında fay hattı var mı, oturduğum yerin riski bulunuyor mu?' sorularının yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki 2020 MTA ve fay hattı sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte, 2020 Türkiye fay hatları haritası...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:19 ABONE OL
AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu, fay hattı var mı?

Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de meydana gelen deprem, vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Bu durumun yarattığı tedirginlik, AFAD ve MTA fay hattı sorgulama işleminin en çok araştırılan konular arasında öne çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar, oturduğu bölgenin, evin ve binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmek amacıyla deprem riski ve fay hatları haritasını sorguluyor.

EVİMİN ALTINDAN, YAKININDAN FAY HATI GEÇİYOR MU?

Yanıtı merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Bilindiği üzere, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu, fay hattı var mı?
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