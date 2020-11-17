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'da çalıntı ve change oto operasyonu: 12 gözaltı

'da polisin düzenlediği operasyonda, tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı araçları, çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sattığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:23 Son Güncelleme: 17.11.2020 11:28 ABONE OL
Ankara'da çalıntı ve change oto operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen oto hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Çalınan araçların bulunması ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için başlatılan çalışmada, 12 şüpheli tespit edildi. Aralarında 26 ayrı suç kaydı bulunan Ömer Yaralı'nın da bulunduğu şüphelilerin birlikte hareket ederek, Ankara ile birlikte Bolu, Çankırı ve Çorum'da 8 araç çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin 'change' adı verilen yöntemle satın aldıkları veya çeşitli yollarla temin ettikleri tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı 5 otomobili, çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sattıkları öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüphelilerin diğer 3 aracı ise parçalayarak satıp haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ankara'da çalıntı ve change oto operasyonu: 12 gözaltı
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