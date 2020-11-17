Atatürk'ün Elazığ'a gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 83. yıl dönümü öğretmenevi önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri, askeri erkan ve gaziler katıldı. Törende protokol, Atatürk anıtına çelenk sundu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve beraberindekiler Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinde Öğretmenevinde kaldığı odayı gezdi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "Yurt sathında yaktığınız kurtuluş meşalesiyle başlayan bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet gibi bir cevherle taçlandırıp milletimize emanet ettiniz. Şanlı eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor ve ilerlemeye devam edecektir. Bizler, köklü bir tarih ve kadim bir medeniyetten süzülen Elazığ'ın evlatları olarak, açtığınız aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda durmadan yürüyeceğimize ve mukaddes vatanın hangi köşesinde olursak olalım gösterdiğiniz hedefe azimle ulaşacağımıza manevi huzurlarınızda bir kez daha söz veriyoruz. Şereflendirdiğiniz bu mekanda sonsuz minnet ve şükran duyguları ile aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.