Aybüke’nin ölümüne sebep olan alkollü kadın sürücüye 5 yıl hapis cezası

Konya'da 4 Eylül'de Samet Kurt, eşi Teslime ve 2 yaşındaki kızı Aybüke'nin içerisinde bulunduğu otomobille seyrederken İstanbul çevreyolundaki Cumhuriyet Polis Merkezi kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. 4 aracın karıştığı kaza sonrasında Samet Kurt, eşi Teslime Kurt ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Beyin kanaması geçiren Aybüke, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Aybüke Kurt, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

SÜRÜCÜ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan sürücü Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün kazadan bir hafta önce de alkollüyken trafik kazasına karıştığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. İfadesinde suçsuz olduğunu belirten kadın sürücü, "Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum" diyerek kendisini savundu. Mahkemeye sevk edilen Emel Gümüş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Kurt ailesinin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Emel Gümüş gözaltına alındı. Gümüş, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Emel Gümüş hakkında "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sürücü Emel Gümüş, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Gümüş savunmasında, 'Suç tarihindeki önceki akşam arkadaşlarımla buluştum. Alkol aldık. Yatıp uyudum. Sabah uyandım. Arabi kiralama firmasından kiraladığım bir araçla işe gitmek üzere yola çıktım. Kaza mahalline geldiğimde araçların durduğunu gördüm. Görür görmez bende frene bastım. Ancak duramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç kiralık bir araçtı. Araç kiralama firması GPRS cihazı takmış. O cihazın verilerek göre hızım 90-95 kilometre civarındaymış. Kaza sırasında alkolün etkisinde değildim. Bu kazadan birkaç gün önce alkollü tek taraflı bir kaz yapmıştım. Bu nedenle ehliyetim alınmıştı. Kaza yaptığım gün ehliyetim yoktu" dedi.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, Emel Gümüş'ü 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olayın bilinçli taksirle meydana geldiğini belirtilerek Gümüş'ün cezası yarı oranında artırarak 6 yıla çıkarıldı. İyi hal hükümleri uygulanan Gümüş'ün cezası 5 yıla indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AİLE YIKILDI

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan baba Samet Kurt, 'Çok az bir ceza verildi. Bu ceza bizim acımızı soğutmadı. Adalete güveniyoruz ama bu karara da saygı duymuyoruz. Acımız büyük. Suç makinesi gibi bir kadın benim evladımı bizden alıp gitti. Benim evladı mı geri verebilir mi? Benim Aybüke'me geri gelebilir mi? Bu kara saygı duymuyorum. Karara itirazı mı yapacağız. Biz yandık, kavrulduk." dedi.

Anne Teslime Kurt, 'Benim yavrum daha 2 yaşındaydı. Aldığı ceza 5 yıl. Bununda ne kadarını yatacağı belli değil. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. Pişmanım bile demedi. Alkollü bir şekilde arabaya bindiysen sen bile bile birini öldürmeye teşebbüs ettin" ifadelerini kullandı.