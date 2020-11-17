Başkan kafayı o kafeye taktı

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde Belediye Başkanı Birol Arslan'ın sahil yolunda bulunan aralarında belediyeye ait kafenin de bulunduğu 7 işletmeye özel müsamaha gösterip, 11 yıllık işletmeyi kaçak olduğu gerekçesiyle bir günde yıktırması büyük tepkiye neden oldu. Çanakkale Valiliği olayla ilgili soruşturma izni verirken, Başkanın işletmeyi seçimlerde kendisine destek vermediği için yıktırdığı ileri sürüldü.

BELEDİYE RUHSAT VERDİ

Kepez'de bu kadarına da pes dedirten olay, 11 yıldır Kepez Sahil Yolunda hizmet veren Kepez Aile Çay Bahçesi'nin bir gecede işletmeci Refik Girgin tarafından yıkılmasıyla ortaya çıktı. Refik Girgin 11 yıl önce 35 varisi bulunan 3 dönümlük araziyi tüm varislerden imza toplayarak çay bahçesi yapmak için kiraladı. Dönemin Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ın oluruyla ruhsatını alan Girgin, aile çay bahçesi olarak mekanı işletmeye başladı. Bu süre zarfında Girgin, ruhsat masraflarının yanı sıra Kepez Spor'a forma ve ihtiyaç giderlerine sponsor oldu

BAŞKAN DEĞİŞTİ İŞLER KARIŞTI

Girgin'in 11 yıllık işletmecilik serüveni Kepez Belediye Başkanı'nın değişmesiyle son buldu. Koltuğu Ömer Faruk Mutan'dan devralan Birol Arslan, göreve gelir gelmez sahilde bulunan bir çok işletmeyi teğet geçip zabıta ekiplerini işletmeci Refik Girgin'e gönderdi.

140 BİN TL İDDİASI

Refik Girgin'e daha önceki belediye yönetimiyle nasıl çalıştığını soran zabıta ekipleri Kepez Spor'a sponsorluk desteğini kabul etmeyip iddiaya göre Refik Girgin'den 140 bin tl istediler. Girgin, bu bedeli karşılamayacağını ama Kepez Spor'a elinden gelen desteği verebileceğini söyledi.

15 GÜN SÜRE VERDİLER

Refik Girgin'e ertesi gün 15 gün içerisinde işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle tesisi yıkması, aksi takdirde belediye ekiplerinin yıkımı gerçekleştireceği tebliğ edildi. Baskılara dayanamayan Girgin, 11 yıl önce didinip uğraşarak yaptığı tesisi kendi elleriyle yıktı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Tüm emeklerini bir gecede yıkan Girgin, olayın ardından Belediye ve diğer işletmeler hakkında şikâyette bulundu. Diğer işletmelere müsamaha gösterilip kendi işletmesinin yıkılmasını kabullenemediğini söyleyen işletmeci Refik Girgin, " 11 yıllık emeğimi bir gecede benden aldılar. Başkan kendisine muhalif olduğumu biliyordu. Aynı sahilde onca işletmeye dokunmayıp bana tebligat gönderdiler. O parayı verip başkana destek olsaydım şuan bende diğerleri gibi işletmemi çalıştırıyor olacaktım" dedi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Girgin'in CİMER'e yaptığı şikâyetin ardından Çanakkale Valiliği de harekete geçti. Çanakkale Valiliği, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı H. U., İmar ve Şehircilik Müdürü M.Ü, Fen İşleri Müdür Vekili N. B haklarında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 ve 6. Maddeler uyarınca soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH