Belediyeden vatandaşa müzik ziyafeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin tarihi hanlarda her hafta düzenlediği müzik günleri nostaljiyi canlandırıyor.
Özellikle hafta sonları koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen sosyo-kültürel etkinlikleri kapsamında Tarihi Gümrük Han ve Barutçu Han'da 'Müzik Günleri' etkinliği yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Gümrükhan ve Barutçu Han'da düzenlediği müzik etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu vatandaşlara birbirinden güzel Şanlıurfa türküleri okudu.
Hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi hanlarda vatandaşlara konser veren Büyükşehir Belediyesi ekibi taktır topladı.