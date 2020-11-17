Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Belinay İsminin Anlamı Nedir? Belinay Ne Demek?

Nedir? Belinay Ne Demek?

Günümüzde ender rastlanan isimlerden birisidir. Modern isimler kategorisinde yer alan bu isim farklı yapısıyla dikkat çeker. Kız çocukları için kullanılır ve yedi harften oluşur. Türkçe kökenli bir isim olan ise birçok kişi tarafından araştırılan konulardandır. Kız bebek sahibi olmak için bekleyen anne ve baba adayları Belinay İsminin anlamı nedir, ne demek sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilecek. Peki, Belinay ismi Kuranda geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:38 ABONE OL
Belinay İsminin Anlamı Nedir? Belinay Ne Demek?

Türkçe kökenli bir isim olan Belinay, çok fazla duyulmasa da beğenilen isimlerdendir. Farklı yapısı ve kulağa hoş gelmesi tercih nedenleri olmaktadır. Anne ve baba adaylarının dikkatini çeken bu isim kız çocukları için kullanılır. İsim araştırması yapan bireylerin ilgisini çeken Belinay isminin anlamı ise tercih noktasındaki en önemli etkendir. Belinay isminin anlamı nedir, ne demek? Belinay Kuranda geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

BELİNAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eski inanç sistemine göre kutsal ışığı ifade eder. Geceleri insanların yolunu aydınlatan ay ışığının, su üzerine yansıması, ismin anlamıdır. Peygamber çiçeği olarak anılan bir tür bitkinin de ismidir. Bu çiçek mitolojilerde barışın ve sevginin simgesi olarak kabul edilmektedir. Belinay isminin anlamu bu çiçeğe de işaret etmektedir.

Belinay isminin kulağa hoş gelen yapıya sahip olması, ender duyulması ve telaffuzunun kolay olması en önemli tercih nedenlerindendir. Belinay ismi yumuşak başlı ve iyi huylu insanları çağırıştırmaktadır.

BELİNAY KURANDA GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Belinay, Kur'an-ı Kerim'de bulunan hiçbir ayette bulunmamaktadır.

BELİNAY İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Belinay isminin kökeni: Türkçe
Belinay isminin cinsiyeti: Kız
Belinay isminin renk sembolü: Pembe
Belinay isimli kişi sayısı: Bilinmiyor
Belinay isminin kullanım oranı: Bilinmiyor
Belinay isminin harf sayısı: 7
Belinay ismi Kuran'da geçiyor mu: Hayır

ARKADAŞINA GÖNDER
Belinay İsminin Anlamı Nedir? Belinay Ne Demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA