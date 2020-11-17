Belinay İsminin Anlamı Nedir? Belinay Ne Demek?

Türkçe kökenli bir isim olan Belinay, çok fazla duyulmasa da beğenilen isimlerdendir. Farklı yapısı ve kulağa hoş gelmesi tercih nedenleri olmaktadır. Anne ve baba adaylarının dikkatini çeken bu isim kız çocukları için kullanılır. İsim araştırması yapan bireylerin ilgisini çeken Belinay isminin anlamı ise tercih noktasındaki en önemli etkendir. Belinay isminin anlamı nedir, ne demek? Belinay Kuranda geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

BELİNAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eski inanç sistemine göre kutsal ışığı ifade eder. Geceleri insanların yolunu aydınlatan ay ışığının, su üzerine yansıması, ismin anlamıdır. Peygamber çiçeği olarak anılan bir tür bitkinin de ismidir. Bu çiçek mitolojilerde barışın ve sevginin simgesi olarak kabul edilmektedir. Belinay isminin anlamu bu çiçeğe de işaret etmektedir.

Belinay isminin kulağa hoş gelen yapıya sahip olması, ender duyulması ve telaffuzunun kolay olması en önemli tercih nedenlerindendir. Belinay ismi yumuşak başlı ve iyi huylu insanları çağırıştırmaktadır.

BELİNAY KURANDA GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Belinay, Kur'an-ı Kerim'de bulunan hiçbir ayette bulunmamaktadır.

BELİNAY İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Belinay isminin kökeni: Türkçe

Belinay isminin cinsiyeti: Kız

Belinay isminin renk sembolü: Pembe

Belinay isimli kişi sayısı: Bilinmiyor

Belinay isminin kullanım oranı: Bilinmiyor

Belinay isminin harf sayısı: 7

Belinay ismi Kuran'da geçiyor mu: Hayır