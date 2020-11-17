Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Cebel Topu Sokak üzerinde parti düzenlenen bir eğlence mekanına baskın yaptı. Saat 18.24 sıralarında iş yerine giren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; içeride bulunan katılımcıların maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek parti düzenlediklerini tespit etti.

Böyle eğlendiler! 194 bin lira ceza yediler | Video

61 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180'er lira idari para cezası kesildi. Dört kişiye de kapalı alanda sigara içme yasağını ihlal gerekçesiyle 187 lira ceza kesildi. Toplamda kesilen para cezasının 194 bin 728 lira olduğu belirtildi. İş yerinin faaliyetlerine son verildi. Eğlence anları polis kameralarına yansıdı.