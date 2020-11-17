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’da bir adamı darp eden gençler hakkında işlem yapıldı

’da bir grup genç, bir seyyar satıcıyı bir daireye kapatarak darp etmiş, bu anların görüntüsünü ise sosyal medyadan yayınlamıştı. Basına yansımadan 3 gün önce ’nce incelendiği ve şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:50 ABONE OL
Burdur’da bir adamı darp eden gençler hakkında işlem yapıldı

Burdur'da bir adamın bir grup genç tarafından bir daireye kapatılarak darp edilmesi olayının perde arkası ortaya çıktı.

Geçtiğimiz pazar günü sosyal medyadan servis edilen ve ana haber bültenlerine konu olan olayla ilgili 12 Kasım tarihinde Burdur Emniyeti'nin şüpheliler hakkında işlem başlattığı öğrenildi.

Yaklaşık 3-4 ay önce meydana geldiği öğrenilen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti:

Seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz adlı 42 yaşındaki adam, D.G. adlı bir kadın tarafından görüşmek isteği ile bir daireye çağırıldı. Ancak dairede; D.G'nin yanı sıra R.D. (21), S.D. (16), U.G. (16), A.D.K. (23) ve H.G. (40) adlı şüpheliler de vardı. R.D, "Nasıl olur da A.D.K, annesi D.G. tarafından satılıyor şeklinde sağda solda konuşursun" diyerek S.D. ve U.G. ve A.D.K. ile birlikte Oflaz'ı darp etti. İki kişi tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri, R.D, S.D, U.G. ve A.D.K. adlı 4 şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı 4 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler serbest kaldı.

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Burdur’da bir adamı darp eden gençler hakkında işlem yapıldı
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