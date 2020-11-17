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'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

’nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı’nda bulunan ayılar bakıcıları tarafından çeşit çeşit yiyecekle beslenerek enerji depoluyorlar. Barınakta bakım çok iyi olduğu için 71 ayıdan çoğu kış uykusuna yatmıyor. Az sayıda ayı ise kış uykusu için ormanda kendine yer yaparak uykuya yatacak.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 13:20 Son Güncelleme: 17.11.2020 13:22 ABONE OL
Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

66 yetişkin 5 yavru olmak üzere 71 ayıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin tek ayı barınağındaki ayılar enerji topluyor. Doğal ortamda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiren ayılar kışa hazırlanıyor.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ayıların kış uykusuna yatması beklenmiyor.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara bakıcıları tarafından çok iyi bakılıyor. Kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım sonu, aralık ayında başlıyor. Bu sürecin şubat ayı ve şubat sonuna kadar devam ettiği görülüyor.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, "66 yetişkin, 5 yavru ayımız var. Kış ayı öncesinde ayıları yoğun bir beslenme programına aldık. Kalorisi ve proteini yüksek meyve ve yemlerle besliyoruz. Hayvanlarda yağ depolanmasını amaçlıyoruz. Kış uykusu dönemine girdiklerinde metabolizmaları yavaşladığı için depoladıkları yağları kullanmış olacaklar" dedi.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

Ancak ayıların hemen hemen tamamına yakını kış uykusuna yatmayacak.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

Az sayıda ayı ise kış uykusu için ormanda kendine yer yaparak uykuya yatacak.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

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Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

.

Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!

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Bursa'daki 71 ayıyı kış uykusu tutmadı... Bakın nedeni neymiş!
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