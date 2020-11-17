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Çekmeköy'de jandarma koronavirüs denetimlerini hızlandırdı

Komutanlığı vatandaşların yoğun olarak bulunduğu lokanta, kahvehane, pastane, fırın, berber gibi işletmelerin denetim ve kontroller aralıksız olarak sürdürülüyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 22:18 ABONE OL
Çekmeköy'de jandarma koronavirüs denetimlerini hızlandırdı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri Çekmeköy Ömerli mahallesinde bulunan lokanta, kahvehane, pastane, berber,fırın gibi işletmelerde denetim ve kontrollerde bulundu.

KONTROLLER ARTTI

Denetimlerde özellikle koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususlara vatandaşlarımız ve işletmeler tarafından uyulup uyulmadığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna riayet edilip edilmediğinin kontrolü yapıldı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK


Çekmeköy Ömerli'deki işletmelerde yapılan denetimlerde vatandaşların belirtilen kurallara uyduğu görüldü. İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için bu tür uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.

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Çekmeköy'de jandarma koronavirüs denetimlerini hızlandırdı
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