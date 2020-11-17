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Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi

'nın Manavgat ilçesinde C.Y.'nin evinde yapılan aramada, çeyiz sandığında 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:41 ABONE OL
Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi

Manavgat'ta bazı kişilerin gençlere uyuşturucu madde sattığına yönelik bilgi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Sarılar Mahallesi'nde oturan ve çevrede 'abi' olarak bilinen C.Y.'nin, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

SANDIKTAKİ GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda dün gece C.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, çeyiz sandığının bölmesine gizlenmiş, satışa hazır halde 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Evli ve 2 çocuğu olduğu belirtilen C.Y., 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

C.Y.'nin daha önce 30 suç kaydının bulunduğu, en son 24 Ocak 2020 tarihinde organize suç örgütü kurmak suçundan jandarma tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.

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Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi
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