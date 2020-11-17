Çılgın Sayısal Loto sonucu belli odu! 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada: İşte hızlı bilet sorgulama ekranı

80 milyon TL'nin üzerin de devreden büyük ikramiye için heyecan dorukta. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam yine aynı saatte belli oldu. Peki, bu hafta yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve geçen haftanın sonuçları hakkında detaylar yer almaktadır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 KASIM

Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarına epey hız kazandırdı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 80 milyon'u aşkın ikramiyenin sahibinin belli olması bekleniyordu. Haberimizde, 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.