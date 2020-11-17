Çılgın Sayısal Loto sonucu belli odu! 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada: İşte hızlı bilet sorgulama ekranı

80 milyon TL'nin üzerin de devreden büyük ikramiye için heyecan dorukta. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam yine aynı saatte belli oldu. Peki, bu hafta yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve geçen haftanın sonuçları hakkında detaylar yer almaktadır.
Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarına epey hız kazandırdı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 80 milyon'u aşkın ikramiyenin sahibinin belli olması bekleniyordu. Haberimizde, 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
Önceki çekilişe ait Sayısal Loto sonuçları açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto önceki çekilişi Cumartesi akşamı 21:45'de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi. Vatandaşlar 21:45'ten itibaren çekilişi TV8 ekranından takip etti. Çekilişin sona ermesi ile birlikte ise kazandıran numaralar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım Cumartesi: 01, 06, 14, 15, 30, 72 + 22 (Joker)
11 Kasım Sayısal Loto çekilişi sonucu belli oldu. Milli Piyango Online adresinde paylaşılan bilgilere göre son çekilişte kazandıran numaralar şöyle: 12,20,38,72,74,87 ve joker 14. 6 bilenin çıkmamasıyla birlikte gelecek çekilişte büyük ikramiye 79 milyona yaklaştı.
Sayısal Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
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