Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonucu belli odu! 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada: İşte hızlı bilet sorgulama ekranı

Çılgın sonucu belli odu! 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada: İşte hızlı bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanla beklediği Çılgın çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Loto çekilişi canlı yayın ile açıklandı ve bu akşam paylaşıldı. Peki, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Online idaresinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 07:18 Son Güncelleme: 17.11.2020 07:18 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

80 milyon TL'nin üzerin de devreden büyük ikramiye için heyecan dorukta. Online tarafından gerçekleştirilen Çılgın çekiliş sonuçları bu akşam yine aynı saatte belli oldu. Peki, bu hafta yapılan Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve geçen haftanın sonuçları hakkında detaylar yer almaktadır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 KASIM

Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarına epey hız kazandırdı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 80 milyon'u aşkın ikramiyenin sahibinin belli olması bekleniyordu. Haberimizde, 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 KASIM 2020)

29, 33, 39, 49, 56, 89, 19

SAYISAL LOTO SONUÇLARI GEÇEN HAFTA (14 KASIM 2020)

Önceki çekilişe ait sonuçları açıklandı.

Loto önceki çekilişi Cumartesi akşamı 21:45'de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi. Vatandaşlar 21:45'ten itibaren çekilişi TV8 ekranından takip etti. Çekilişin sona ermesi ile birlikte ise kazandıran numaralar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım Cumartesi: 01, 06, 14, 15, 30, 72 + 22 (Joker)

11 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

11 Kasım Sayısal Loto çekilişi sonucu belli oldu. Online adresinde paylaşılan bilgilere göre son çekilişte kazandıran numaralar şöyle: 12,20,38,72,74,87 ve joker 14. 6 bilenin çıkmamasıyla birlikte gelecek çekilişte büyük ikramiye 79 milyona yaklaştı.

Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

Loto sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
Çılgın Sayısal Loto sonucu belli odu! 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada: İşte hızlı bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA