Çöp konteynerindeki adama devlet sahip çıktı

Gaziantep'te önceki gün sabah saatlerinde bir çöp konteynerinde uyurken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan kişi devlet korumasına alındı. Polisin yaptığı araştırma sonucu bulunarak sağlık kontrolunden geçirilen şahıs Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurda yerleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşlı adamın bulunduğunu, "Alkolün etkisiyle çöp konteynerinde sızan amcamız emin ellerde. Tedavisi yapılıp, kendisine en uygun sosyal hizmet modeli sunulacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şeklinde duyurdu.