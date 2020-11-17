Corona virüs aşısında son dakika haberi: Şirket yeni verileri açıkladı! KOVİD-19 aşısı yeni teknoloji ile...

Corona virüs aşısı için iki farklı şirketten en umut verici sonuçlar geldi. Moderna şirketi tarafından Pazartesi günü yayınlanan erken verilere göre, Moderna aşısı koronavirüse karşı %94,5 oranında etkili olduğu açıklanırken, kurucusu ve sahibi Türk olan ve bağışıklık alanında çalışmaları ile ünlü BionTech şirketi ise corona virüs aşısı ile ilgili ilk sevindiren başarı haberinin geldiği yer oldu. Ayrıca Profesör Şahin, aşı ile ilgili Türkiye ve Almanya'ya ayrıcalık tanıyabileceklerini duyurdu. ABD'deki çalışmalar ile ilgili açıklama yapan bulaşıcı hastalık doktoru Dr. Anthony Fauci, "Bunlar kesinlikle çok heyecan verici sonuçlar. Olabildiği kadar iyi, % 94,5 gerçekten olağanüstü" açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA HABERİ: BİRKAÇ MİLYON DOZ ÜRETİLDİ!
Moderna sonuçlarını Pazar günü öğleden sonra, Moderna'nın klinik araştırma verilerini analiz eden bağımsız bir panel olan Veri Güvenliği ve İzleme Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmede paylaştı.
YENİ BİR AŞI TEKNOLOJİSİ
Pfizer'in ve Moderna'nın aşıları, vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirmek için aynı tekniği kullandıklarından benzer sonuçlara sahip.
Aşılar, koronavirüsün tepesine oturan sivri uçları yapmak için genetik bir reçete olan mesajcı RNA veya mRNA'yı sağlıyor. Enjekte edildikten sonra vücudun bağışıklık sistemi sivri uçlara karşı antikorlar üretir. Aşılanmış bir kişi daha sonra koronavirüse maruz kalırsa, bu antikorlar virüse saldırmaya hazır oluyor ve kişiyi virüse karşı koruyor.
Şu anda piyasada bulunan hiçbir aşı mRNA kullanmıyor. Fauci yaptığı açıklamada, "MRNA hakkında her zaman şüphe vardı - yepyeni ve işe yarayacak mı? Denemelerde gördüğümüz şey, gerçek bir güvenlik endişesinin olmadığı ve etkinlik oldukça etkileyici. [Pfizer ve Moderna ile] neredeyse aynı sonuçları gördük ve mRNA platformunu neredeyse gerçekten doğruluyor" dedi.
MRNA üzerine araştırmalar, mevcut salgından yıllar önce başladı. Fauci'nin kurumu Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, aşısının geliştirilmesi için Moderna ile işbirliği yapıyor.
Her iki aşı da birkaç hafta arayla iki doz halinde veriliyor.
"BİRKAÇ MİLYON DOZ ÜRETİLDİ"
ABD'li ilaç firması Prizer'ın ortağı BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit müjdeli haber geldi. Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.
"BİR ÇOK AŞIYA İHTİYAÇ VAR"
Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullandı. Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu.
.