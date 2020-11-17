Corona virüs aşısında son dakika haberi: Şirket yeni verileri açıkladı! KOVİD-19 aşısı yeni teknoloji ile...

YENİ BİR AŞI TEKNOLOJİSİ

Pfizer'in ve Moderna'nın aşıları, vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirmek için aynı tekniği kullandıklarından benzer sonuçlara sahip.

Aşılar, koronavirüsün tepesine oturan sivri uçları yapmak için genetik bir reçete olan mesajcı RNA veya mRNA'yı sağlıyor. Enjekte edildikten sonra vücudun bağışıklık sistemi sivri uçlara karşı antikorlar üretir. Aşılanmış bir kişi daha sonra koronavirüse maruz kalırsa, bu antikorlar virüse saldırmaya hazır oluyor ve kişiyi virüse karşı koruyor.

Şu anda piyasada bulunan hiçbir aşı mRNA kullanmıyor. Fauci yaptığı açıklamada, "MRNA hakkında her zaman şüphe vardı - yepyeni ve işe yarayacak mı? Denemelerde gördüğümüz şey, gerçek bir güvenlik endişesinin olmadığı ve etkinlik oldukça etkileyici. [Pfizer ve Moderna ile] neredeyse aynı sonuçları gördük ve mRNA platformunu neredeyse gerçekten doğruluyor" dedi.

MRNA üzerine araştırmalar, mevcut salgından yıllar önce başladı. Fauci'nin kurumu Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, aşısının geliştirilmesi için Moderna ile işbirliği yapıyor.

Her iki aşı da birkaç hafta arayla iki doz halinde veriliyor.