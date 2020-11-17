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operasyonu 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:02 ABONE OL
DEAŞ operasyonu 5 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapmış olduğu istihbarî çalışmalar sonucu, örgüt üyesi oldukları, örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen bazı şahısları yakalamak amacıyla sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait ev ve iş yerleri aramalarında ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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DEAŞ operasyonu 5 gözaltı
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