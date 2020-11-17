Direksiyona zulalanmış uyuşturucu bulundu

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı.
Elazığ - Bingöl Yolu Polis Uygulama Noktasında yapılan kontroller sırasında durdurulan bir araca dedektör köpek 'Şimşek'in tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen detaylı aramalarda, aracın direksiyonuna zulalanmış 6 parça halinde toplam 242 gr metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 3 gr eroin maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili araç sürücüsü A.A, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.