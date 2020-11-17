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Direksiyona zulalanmış bulundu

'da bir araçta yapılan aramada, araç direksiyonuna zulalanmış çeşitli miktarlarda madde ele geçirildi.

VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:03 ABONE OL
Direksiyona zulalanmış uyuşturucu bulundu

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Elazığ - Bingöl Yolu Polis Uygulama Noktasında yapılan kontroller sırasında durdurulan bir araca dedektör köpek 'Şimşek'in tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen detaylı aramalarda, aracın direksiyonuna zulalanmış 6 parça halinde toplam 242 gr metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 3 gr eroin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili araç sürücüsü A.A, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Direksiyona zulalanmış uyuşturucu bulundu
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