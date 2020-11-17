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'da kar kapıda

'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. ’da kar yağışı beklenirken Göle ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece kadar düşecek. Sürücüler, yollardaki buzlanmaya karşın uyarlıyor.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:33 ABONE OL
Doğu Anadolu'da kar kapıda

Havaların iyice soğumaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesine, hava sıcaklıları gece saatlerinde sıfırın altına düşüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, Ardahan'da öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesinlere kar yağışlarının zaman zaman başladığı bölgede, sürücüler de buzlanmaya karşı uyarlıyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2, Tunceli ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 9, Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 7 olacağı öngörüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre düşüşe geçtiği bölgede, Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 11 derece olarak bekleniyor. Alınan bilgilere göre önümüzdeki haftalarda kar yağışlarının başlaması da bildiriliyor.

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Doğu Anadolu'da kar kapıda
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