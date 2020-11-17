Doktor Ercan’dan plazma bağışı

Türk Kızılay'ı pandeminin yol açtığı sosyal sorunların çözümüne ve sağlık çalışanlarına destek olurken diğer yandan da hastalığın tedavisi için çalışmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınında ağır durumdaki hastaların bağışıklık sistemi, Kızılay tarafından aferez yöntemiyle temin edilen, içerisinde virüse karşı antikor barındıran immün plazmalar ile destekleniyor.

Gün içinde 8 ila 9 aferez işlemi yaptıklarını söyleyen Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Günaydın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türk Kızılay'ı Zonguldak Kan merkezi olarak 6 Kasım itibari ile ümmin plazma aferez çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesine kan merkezi olarak biz bakıyoruz. Amacımız hastanelerde COVID-19 tedavisi gören hastalara gerekli plazmaları tedarik etmektir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavisi gören hastalarımızı sisteme yüklüyor ve biz bu hastaları tek tek arayarak kendilerine ulaşıyoruz. Kabul eden hastalarımızı merkeze getirerek plazma tedavisine uygunsa aferez işlemine başlıyoruz. İşlem 45 ila 60 dakika süren bir işlemdir. Aferez işlemi tamamladıktan sonra hastalarımızı tekrar evlerine bırakıyoruz. Aldığımız plazmayı işlemlerden geçirdikten sonra iki hastaya veriyoruz. Günde sekiz, dokuz aferez işlemleri yapıyoruz"

"TÜM HASTALARIMIZ BİR CAN KURTARABİLİRLER"

Öte yandan plazma kan bağışında bulunan Dr. Onur Ercan da, "Maalesef COVİD-19 dünya sorunu haline gelmiş durumda. Buradan diğer kan bağışında bulunan tüm hastalarımıza çağrıda bulunuyoruz. Verdikleri plazma ile bir can kurtarabilirler" dedi.

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