Eğitim gönüllüleri okul boyadı

Öğrencilerin sağlıklı bir ortama eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okulların ara tatil'e girmesiyle kolları sıvayan 15 kişilik eğitim gönüllüsü ''Güzel İşler Ekibi'' grubu kurarak Küçüktepe kırsal mahallesinde bulunan Anaokulu'nu boyayarak temizliğini yaptı. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Küçüktepe kırsal mahallesinde okul boyamasına katılan eğitim gönüllüsü Mustafa İncealan şunları kaydetti:

"Eğitim gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte daha önce tespit ettiğimiz 5 kırsal okulda boya çalışması kararı aldık, okulların ara tatile girmesiyle arkadaşlarla çalışmalarımıza Küçüktepe anaokulu'da başladık. Şuan 2 kırsal okulumuzda çalışmalarımızı tamamladık, 5 okulumuzda boyama ve temizlik çalışmalarını bitirerek çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Pandemi sürecinde eksikleri bulunan kırsal mahalledeki okullarımızın ihtiyaçlarını da karşılayacağız."

EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ HEMŞİRE

Siverek Devlet Hastanesinde hemşire olan eğitim gönüllüsü Fatoş Akbal ise, "Bir süre önce arkadaşlarla birlikte okullarımızın boya ve eksikliklerini gidermek için görsel olarak kötü durumda olan okullarımızda çalışmalara başladık. Böyle çalışmalara katılmak beni memnun etti, hastanede hemşirelik görevimin yanı sıra farklı mesleklerden arkadaşlarla gönüllü olarak bir araya gelip okullarımızın boya ve bir takım eksikliklerini ara tatil'de tamamlayacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.