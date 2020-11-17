Ekmek almaya giden kız çocuklarına iğrenç taciz! 9 yıl hapsi isteniyor

Küçük kardeşiyle birlikte eve ekmek almak için gittikleri markette görevli tarafından cinsel içerikli sözlü tacize maruz kalan iki kız çocuğu yaşadıkları olayı ağlayarak ailesine anlatınca skandal olay ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Eyüp'te meydana geldi. 9 ve 17 yaşında olan iki kız kardeş geçtiğimiz günlerde eve ekmek almak için markete gitti. Kız çocukları marketten içeri girdiklerinde işletme sahibinin sözlü tacizine maruz kaldı. İddiaya göre işletmeci mağdur kız çocuklarına hitaben 'Biraz daha açık giyinsenize, çok alımlı duruyorsunuz' şeklinde konuşmaya başladı.

'ELLERİNİ KALDIR GÖBEĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUM'

Kız çocukları ekmek alacağı sırada işletmeci sözlü olarak cinsel tacizlerine devam ederek 9 yaşındaki çocuğa, 'Ellerini kaldır göbeğini görmek istiyorum' diye tacize devam etti. Yaşadığı şokun etkisiyle ağlayarak eve dönen iki kız çocuğu başından geçenleri ailesine anlattı. Mağdur aile kızlarını taciz eden market sahibi hakkında şikayetçi oldu.

9 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 42 yaşında olduğu tespit edilen E.E., isimli şüphelinin ifadesine başvuruldu. Şüpheli ifadesinde kız çocuklarının markete geldiğini ancak kendilerine herhangi bir sözlü veya fiziksel tacizde bulunmadığını iddia etti. Savcılık genç adamın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini ileri sürerek olayla ilgili 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Karısının aldatma mesajlarını mahkemeye sunan kocaya şok! Bunu beklemiyordu...

Son dakika: Şanlıurfa Barosu taciz olayı ile çalkalanıyor! Başkan Abdullah Öncel hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son dakika haberi: Çorlu'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sapık tutuklandı...