En kolay ton balıklı makarna tarifi ve yapılışı: Ton balıklı makarna salatası nasıl yapılır?

Ton balıklı makarna uğraşılmış gibi görünen ama tarifi denediğinizde ne kadar az çaba harcadığınıza inanamayacağınız bir tariftir. Akşam yemeği için hızlı, kurtarıcı ve doyurucu ton balıklı makarna tarifini 10 dakikada hızlıca hazırlayabilirsiniz.
TON BALIKLI MAKARNA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- Yarım paket makarna
- 1 paket (160 gram) ton balığı
- 1 büyük boy soğan
- 3 çorba kaşığı soya sosu(isteğe göre)
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- Maydanoz
- Sarımsak
- Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
EN KOLAY TON BALIKLI MAKARNA TARİFİ YAPILIŞI
Ton balıklı makarna, hem zahmetsiz hem de lezzetli bir öğün yemenin en kolay yolu ile hafızanızda kalacak bir tarif. Özellikle makarna severler bu lezzete asla hayır diyemeyecek. Hem doyurucu hem besleyici ton balıklı makarna tarifine aşağıda yer verdik. İşte çok pratik ton balıklı makarnanın yapılışı…
- Öncelikle spagetti, burgu, boncuk fark etmez, yarım paket makarnayı tencerede haşlayalım.
- Uygun bir tavada küp küp doğranmış 1 adet soğanı kavuralım ve sarımsağı ilave ettikten sonra kokusunu çıkana kadar kızartmadan soteleyelim.
- Ardından yağını süzdüğünüz ton balığını ilave edelim, soya sosunu ekleyelim ve bu işlemden sonra ocağın altını hemen kapatalım. Bu sayede ton balıkları da çok dağılmayacak.
- Süzülen makarnayı harç ile hafifçe karıştırdıktan sonra ton balıklı makarna hazır. Makarnayı servis tabağında aldıktan sonra üzerini ince doğranmış maydanoz ilavesi ile süsleyebilirsiniz.
- Ton balıklı makarnanızın daha lezzetli olmasını istiyorsanız makarnayı pişirirken al dente usulü pişirmeyi de ihmal etmeyin. Dilerseniz makarnanızın üzerine en son parmesan ya da kaşar rendesi ilave edebilirsiniz.