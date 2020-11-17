Erciyes’e biyotekstil tohum halısı serildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yetişen bitkilerin tohumlarının doğal çözülebilen biyotekstil içine iğneleme yöntemi ile yerleştirildiğini ve üretilen halının Tekir bölgesine serildiğini söyledi. Bu yöntemle Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi ve erozyonun önleneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç; " Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için toprak sığırkuyruğu, kangal türleri, sirken, papatya, korunga, keven, orman gülü gibi türler üzerinde çalışmalar yapıldı. Hacılar ve Hisarcık'ta gül hatmi tohumları, Tekir ve Hacılar kapılarda papatya tohumları ekildi. Yoğun kullanımın olduğu bölgelerde bitki dokusunun seyrelmesi nedeniyle azalan kar tutma süresinin uzatılabilmesi ve erozyonun önlenmesi için başlatılan projenin başarılı oldu" dedi.

YENİ YETİŞECEK BİTKİ TÜRLERİ TESPİT EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes'te 2018 yılında mevcut bitkilerden toplanan tohumların alana yeniden atılması ile yeni bitkilerin ilkbaharda yeşerdiği ve çalışmaların başarılı olduğu görüldü. 2020 yılı Temmuz ayında alandan farklı noktalardan alınan toprak numuneleri laboratuvara analize gönderilirken, bu alanda yetişebilecek yumak, brom ve ayrık türleri tespit edildi" dedi.

HEM EROZYON ÖNLENECEK, HEM DE KARIN TUTUNMA SÜRESİ UZAYACAK

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te toprak erozyonun önlenmesi ve ilk kar yağışından itibaren karın yere tutunabilmesi için bitki örtüsüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Mevcutta her sene ilkbaharda eriyen karla toprağın taşınmasından dolayı öncelikli olarak alana 50 kamyon toprak taşınarak yeşil zemin için altyapı oluşturuldu. Erciyes'te rüzgâr ve arazinin eğimli olmasından dolayı tohumların savrulacağı endişesi ile bitkinin daha kolay köklenebilmesi için doğal çözülebilen biyotekstil içine iğneleme yöntemi ile tohum halısı üretildi. Üretilen tohum halısı alana başarıyla serildi." diye konuştu. Mayıs 2021 tarihinden itibaren biyotekstil tohum halısının Erciyes'i yeşil bir örtüye dönüştüreceğinin altını çizen Büyükkılıç, Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için çalışmalarının süreceğini ifade etti.