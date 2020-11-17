Eski patronları 'belası' oldu! Lokantadaki saldırı kamerada...

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından evim ve arabam ile iş yerim takip edildi. Tehditler alıp tacize maruz kaldım. Son olarak da lokantaya gelen tanımadığım 2 kişi ise eski patronumun için 'Sen kimsin M.S. abim ile ne işin var' diye biri bana bıçak çekti, diğeri ise yumruk atarak saldırdı. Komşular yetişmeseydi ölmüştüm. Sürekli taciz ve tehditlerden bıktım.