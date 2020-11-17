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Eski patronları 'belası' oldu! Lokantadaki saldırı kamerada...

'da bir lokanta sahibi iş yerine gelen 2 kişinin saldırısına uğrarken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Lokanta sahibi sürekli taciz ve saldırıya maruz kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:07 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:44 ABONE OL
Eski patronları 'belası' oldu! Lokantadaki saldırı kamerada...

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokanta sahibi Cüneyt Aydın (30) iş yerine gelen kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran Cüneyt Aydın, polise şikayette bulundu. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"DAVALIK OLDUM, SÜREKLİ TACİZE UĞRADIM"

4 yıl önce aşçı olarak çalıştığı bir başka lokantadan ayrılınca lokanta sahibi ile özlük haklarını vermediği gerekçesiyle mahkemelik olduğunu ve davayı da kazandığını söyleyen Cüneyt Aydın, "Bu olaydan sonra eski patronlarım beni sürekli taciz ettiler, tehdit ettiler, sürekli sıkıntı yaşadım.

Sürekli taciz ve saldırıya maruz kaldığını söyleyen lokantacının canını zorlukla kurtardığı anlar kamerada | Video

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından evim ve arabam ile iş yerim takip edildi. Tehditler alıp tacize maruz kaldım. Son olarak da lokantaya gelen tanımadığım 2 kişi ise eski patronumun için 'Sen kimsin M.S. abim ile ne işin var' diye biri bana bıçak çekti, diğeri ise yumruk atarak saldırdı. Komşular yetişmeseydi ölmüştüm. Sürekli taciz ve tehditlerden bıktım.

Saat 23.00'te kapattığım lokantamı artık saat 19.00'da kapatır oldum. Tehdit ve tacizlerden dolayı işçilerim korku içinde çalışıyor. Müşterilerim gelmez oldu. Bu olaydan dolayı suça karışmak istemiyorum ama beni sürekli tahrik ediyorlar. Huzurum kalmadı. Savcılığın ve polisin acil olarak bu olaya çözüm bulmasını istiyorum" dedi.

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Eski patronları 'belası' oldu! Lokantadaki saldırı kamerada...
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