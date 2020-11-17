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yatan iller 17 Kasım 2020: , hangi illere yatırıldı?

Kasım ayı itibariyle yatan iller en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere yanlarından ayrılmamaları için verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden gerçekleştiriyor. Bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yatırılan 17 Kasım 2020 hangileri? , hangi illere yatırıldı?

Giriş Tarihi: 17.11.2020 14:05 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Bakıma muhtaç hasta ve yaşlı kişilerin ailelerine ödenen evde bakım parası her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Evde bakım parası E Devlet üzerinden sorgulanabildiği gibi sms üzerinden de bakılabiliyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak istediği tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki 17 Kasım 2020 hangileri? , hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 17 KASIM 2020

Devlet tarafından evde bakım maaşı, evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlar için yatırılıyor. Kasım ayı itibariyle sorgulamalar hız kazanırken vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 17 KASIM

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 25 ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

- İzmir

- Hatay

- Tokat

- Osmaniye

- Afyonkarahisar

- Kırklareli

- Samsun

- Antalya

- Sakarya

- Diyarbakır

- Uşak

- Konya

- Balıkesir

- Mersin

- İstanbul

- Manisa

- Niğde

- Zonguldak

- Ordu

- Denizli

- Karabük

- Bursa

- Adana

- Düzce

- Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller 17 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?
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