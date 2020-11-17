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Fabrika çalışanları, koronavirüs önlemlerine rap şarkısıyla dikkat çekti

Dünyadaki etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgınına karşı Zongludak’da bulunan çalışanları rap şarkısı yaparak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

SABAN YILMAZ SABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:06 Son Güncelleme: 17.11.2020 17:36 ABONE OL
Fabrika çalışanları, koronavirüs önlemlerine rap şarkısıyla dikkat çekti

Erdemir Demir Çelik Fabrikası çalışanları, koronavirüs tedbirlerini üst düzeyde tutmanın yanında koronavirüse karşı sürdürülen bu mücadeleye maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yapan bir şarkı hazırlayarak katkıda bulundu.

Fabrika çalışanları; sözleri, müziği ve fikri kendilerine ait olan "Haydi Önce Maske, Mesafe! Çare Sende Dikkat Et Hijyene!" isimli şarkılarıyla koronavirüse savaş açıyor.

Kendilerine 'Koronaya İnat Çal' adını veren ve fabrika işçilerinden oluşan grup, "Haydi Önce Maske Mesafe, Çare Sende Dikkat Et Hijyene" şarkısıyla pandemiye karşı alınacak 3 temel önleme ilişkin duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Dila Kaya, Hamiyet Kılıç, Okan Aykan, Ayşegül Ocaktan, Özgür Kaçar, Emrullah Eyi, Cihangir Amca ve Ceyda Keleş adlı fabrika personellerinin ortak çalışmalarıyla hazırlanan şarkıyla herkesin koronavirüse ve alınması gereken tedbirlere karşı bilinçlenmesi hedefleniyor.

Fabrika çalışanları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyor.

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Fabrika çalışanları, koronavirüs önlemlerine rap şarkısıyla dikkat çekti
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