Fabrika çalışanları, koronavirüs önlemlerine rap şarkısıyla dikkat çekti

Erdemir Demir Çelik Fabrikası çalışanları, koronavirüs tedbirlerini üst düzeyde tutmanın yanında koronavirüse karşı sürdürülen bu mücadeleye maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yapan bir şarkı hazırlayarak katkıda bulundu.

Fabrika çalışanları; sözleri, müziği ve fikri kendilerine ait olan "Haydi Önce Maske, Mesafe! Çare Sende Dikkat Et Hijyene!" isimli şarkılarıyla koronavirüse savaş açıyor.

Kendilerine 'Koronaya İnat Çal' adını veren ve fabrika işçilerinden oluşan grup, "Haydi Önce Maske Mesafe, Çare Sende Dikkat Et Hijyene" şarkısıyla pandemiye karşı alınacak 3 temel önleme ilişkin duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Dila Kaya, Hamiyet Kılıç, Okan Aykan, Ayşegül Ocaktan, Özgür Kaçar, Emrullah Eyi, Cihangir Amca ve Ceyda Keleş adlı fabrika personellerinin ortak çalışmalarıyla hazırlanan şarkıyla herkesin koronavirüse ve alınması gereken tedbirlere karşı bilinçlenmesi hedefleniyor.

Fabrika çalışanları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyor.