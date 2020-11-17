Fırat Nehri’nden kartpostallık görüntüler

Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla birlikte 90'lardan bu yana Fırat Nehri'nde oluşan doğal güzelliklerin yanı sıra gün batımı saatlerinde oluşan kızıl gökyüzünün su ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Fırat Nehri ve Takoran Vadisi, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çok sayıda turistin de ziyaret ettiği eşsiz manzaraya sahip Fırat Nehri ve çevresi, fotoğraf sanatçılarına da ilham kaynağı oluyor. Özellikle gün batımı, tekne ve doğal ortamı kullanan fotoğrafçılar, kartpostallık görüntüler elde ediyor.