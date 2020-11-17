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Flaş haber: Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getiriyor

Tüm dünyanın aşıya kilitlendiği bir dönemde, koronavirüsle mücadelede yeni bir ışık doğdu. Gargaranın, laboratuvar ortamında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 19:53 Son Güncelleme: 17.11.2020 20:07 ABONE OL
Flaş haber: Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getiriyor

TEST TÜPÜNDE ÇALIŞMA

BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının Kovid-19 üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi. Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü.

Flaş haber: Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getiriyor

30 SANİYE YETİYOR

Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.

Flaş haber: Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getiriyor

TÜKÜRÜKTEKİ VİRÜSLERE KARŞI ÇOK ETKİLİ

Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Kovid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi.

Flaş haber: Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getiriyor

MESAFE VE MASKE GİBİ RUTİN OLACAK

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Flaş haber: Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getiriyor

BULGULAR UMUT VERİYOR

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

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Flaş haber: Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getiriyor
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