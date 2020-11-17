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kapanacak mı? sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

Koronavirüs salgını sürecinde önlemler alınmaya devam edilirken kapanacak mı sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Pandemide corona virüsü vakalarındaki pozitiflik oranı her geçen gün artış gösterirken yasaklar gelmeye başladı. Bilindiği üzere halı sahaların kapanacağı tarih, bu yerlerde spor faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki ? sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:27 Son Güncelleme: 17.11.2020 16:29 ABONE OL
Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle sosyal hayatta birçok yerin faaliyetleri durdurulmuştu. Normalleşmenin kademe kademe ilerlemesiyle , spor salonları gibi birçok alanda kontrollü açılış gerçekleşmişti. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte sokağa çıkma yasağı konusu bir kez daha gündem oldu. Hal böyle olunca, ? sorusu ilk akıllara gelen oldu. Peki Halı sahalar kapanacak mı? sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

HALI SAHALAR KAPANACAK MI?

Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelme ihtimaline bağlı olarak futbol severler halı sahalar kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak ve yeni tedbirler belli olacak.

Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

HALI SAHALAR KAPANACAK MI? KABİNE TOPLANTISI SONRASI HALI SAHALAR KARARI NE OLACAK?

Halı sahaların henüz kapanması ile ilgili bilgi yer almadı. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır. En son İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yeni tedbirler kapsamında spor salonları, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanmaları uygun görüldü.

Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?
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