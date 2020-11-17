Corona virüsü salgını sebebiyle sosyal hayatta birçok yerin faaliyetleri durdurulmuştu. Normalleşmenin kademe kademe ilerlemesiyle halı sahalar, spor salonları gibi birçok alanda kontrollü açılış gerçekleşmişti. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte sokağa çıkma yasağı konusu bir kez daha gündem oldu. Hal böyle olunca, Halı sahalar kapanacak mı? sorusu ilk akıllara gelen oldu. Peki Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?
Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelme ihtimaline bağlı olarak futbol severler halı sahalar kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak ve yeni tedbirler belli olacak.
Halı sahaların henüz kapanması ile ilgili bilgi yer almadı. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır. En son İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yeni tedbirler kapsamında spor salonları, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanmaları uygun görüldü.
Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.