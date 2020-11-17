Hırsızlara suçüstü

Gaziosmanpaşa'da atölyesinden hırsızlık yapıldığını gören iş yeri sahibi, hırsızların kaçtığı hafif ticari aracın arka kapısını açarak içine atladı. Olay, Karayolları Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler araçla sabah İsmail Doğan'ın tekstil atölyesine geldi. Kepengi kırarak içeri giren hırsızlar, malları araçlarına yüklemeye başladı. O sırada tekstil atölyesinin personelini taşıyan araç atölyenin önüne geldi. Çalışanlar ile hırsızlar arasında arbede yaşandı. Hırsızlar geldiği araçla kaçmaya çalışırken, iş yeri servisinin sürücüsü arabayla yolu kesti. Hırsızlar kaçmak için geri geri manevra yapınca arkadan gelen arabaya çarptı. O sırada iş yeri sahiplerinden Harun Doğan hırsızların kaçtığı hafif ticari aracın arka kapısını açarak içine atladı. Şüpheliler Doğan'ı silah zoruyla araçtan indirdi ve hızla olay yerinden kaçtı.