SAĞLIK ÇALIŞANLARI YORULDU

Kocaeli Valisi Yavuz, yapmış olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Sevgili Kocaelili kardeşlerim Salgının yayılma hızını azaltmak için her gün binlerce denetim yapıyor ve kurallara uymayanlara cezai işlem yapıyoruz. Biz en büyük ve en etkili denetimin sizlerin vicdanı olduğuna inanıyoruz. Yasak ve kısıtlama istemiyorsak kurallara uyalım! Hastanelerde doluluk oranlarımız artıyor. Kış mevsiminin etkileri ile birlikte daha çok artacağını değerlendiriyoruz. Sadece maske kullanıp mesafeye ve hijyene dikkat etseniz inanın sorunu büyük ölçüde çözeceğiz. Sağlık çalışanlarımız yoruldu. Sokakta denetim yapan polisinden jandarmasına, zabıtasından vakıf çalışanlarına, görünmeyen kahramanlarımız valilik ve kaymakamlık çalışanlarına kadar herkes yoruldu. İmamlarımız filyasyonda çalışıyor. Lütfen yardımcı olun." ifadelerini kullandı.