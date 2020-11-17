İnternetten satışa sunulmuşlardı! Tamamı bir evde bulundu

İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığı yapılan bir adreste çöl varanı, nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, boğa yılanı, piton yılanı, iki mavi dilli kertenkele, üç bebek tarantula ve bir boğa kurbağası ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Bakırköy İlçesi'nde bulunan bir adreste nesli tükenmekte olan ve alım-satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu istihbaratı üzerine yapılan tespit çalışmalarının ardından Kaçakçılık Polisleri adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda; bir çöl varanı, bir nil varanı, bir sakallı ejder, bir savannah monitör, iki metre uzunluğunda albino beyaz boğa yılanı, 50 santimetre uzunluğunda piton yılanı, iki mavi dilli kertenkele, üç bebek tarantula ve bir boğa kurbağası ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Muhafaza altına alınan 12 hayvan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.





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