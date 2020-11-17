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'de feci : 1 ölü 1 yaralı

'in Tire ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:32 ABONE OL
İzmir'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Tire ilçesinde bir kaza meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada Gökçen yönüne giden M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, Hakan Baş'ın kullandığı 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Baş hayatını kaybederken, M.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
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