Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

Karabük İl Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Safranbolu'da 32 kilo kaçak tütün yakaladı.

Safranbolu İlçesine bağlı Yeni Mahalle'de, jandarma ekiplerince yürüttülen çalışmalar kapsamında, R.A.'ya (43) ait işletmede ve aracında yapılan aramada; 32 kg. tütün ve 200 adet makaron ele geçirilmiştir.

Yapılan işlemler ardından şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir denildi.