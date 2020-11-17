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Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

İl Jandarma ekipleri her türlü asayiş uygulamasına 24 saat durmaksızın devam ederken, bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri ilçesinde 32 kg kaçak tütün ele geçirdi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:37 ABONE OL
Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

Karabük İl Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Safranbolu'da 32 kilo kaçak tütün yakaladı.

Safranbolu İlçesine bağlı Yeni Mahalle'de, jandarma ekiplerince yürüttülen çalışmalar kapsamında, R.A.'ya (43) ait işletmede ve aracında yapılan aramada; 32 kg. tütün ve 200 adet makaron ele geçirilmiştir.

Yapılan işlemler ardından şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir denildi.

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Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok
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