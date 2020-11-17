Kabine Toplantısı başladı; kuaförler ve berberler kapanacak mı? Berberler ve kuaförlerle ilgili karar ne olacak?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona vaka sayısındaki artışı engellemek için bazı önlemlerin alınacağını bildirdi. Kuaför ve berberler kapanacak mı? Bu soru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kulislerde berberler ve kuaförlerle ilgili bir gelişme yok fakat Kabine toplantısında berberler ve kuaförlerle ilgili bir karar alınabilir.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. TEVFİK ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMALAR

HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."

SON DAKİKA GELİŞMESİNE GÖRE KRİTİK KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!