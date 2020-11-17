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Kabine Toplantısı başladı; kuaförler ve ? Berberler ve kuaförlerle ilgili karar ne olacak?

Son dönemde ülkemizde corona virüs vaka sayısındaki artışın ardından bazı önlemler alınması zaruri oldu. Kabine toplantısı sonrasında kuaförler ve ? Kuaförler ve berberler hakkında karar ne olacak? Bilim Kurulu, kısmi sokağa çıkma kısıtlamalar, restoran ve kafelerin kapatılması paket servise geçmesi, okulların bir süre daha kapalı kalması gibi tavsiye kararlarını ilgili makamlara aktardı. Hatırlanacağı gibi ilk covid-19 düzenlemelerinde berberler uzun süre kapalı kalmıştı. Daha sonra da kuaför ve berberlerde hijyen kuralları getirilmişti. bilgisine göre kabine toplantısı başladı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:11 Son Güncelleme: 17.11.2020 16:12 ABONE OL
Kabine Toplantısı başladı; kuaförler ve berberler kapanacak mı? Berberler ve kuaförlerle ilgili karar ne olacak?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona vaka sayısındaki artışı engellemek için bazı önlemlerin alınacağını bildirdi. Kuaför ve berberler kapanacak mı? Bu soru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kulislerde berberler ve kuaförlerle ilgili bir gelişme yok fakat Kabine toplantısında berberler ve kuaförlerle ilgili bir karar alınabilir.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. TEVFİK ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMALAR

HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."

SON DAKİKA GELİŞMESİNE GÖRE KRİTİK KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

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Kabine Toplantısı başladı; kuaförler ve berberler kapanacak mı? Berberler ve kuaförlerle ilgili karar ne olacak?
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