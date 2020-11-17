Kahramanmaraş Polisi tarafından yapılan FETÖ Operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Mahrem Yapısına yönelik Kahramanmaraş Merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 ilde 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş Merkezli başlayan operasyon, Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak illerinde aynı anda yapıldı. Fetö/PDY silahlı terör örgütünün Mahrem yapısına ve ankesör aramalarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli Kahramanmaraş'ta, 1'er şüpheli ise diğer ilerde yakalandı.

Operasyonda halen görevde olan 1 öğretmen, açığa alınmış 1 Astsubay, 4 kapatılan Polis Koleji, Polis Akademisi eski öğrencisi, 2 harp okulu eski öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.