Kahramanmaraş’ta trafik kazası yapan hırsızlar yakayı ele verdi

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Kavlaklı mahallesi Kürtül mevkisinde dün 09.30 sıralarında 46 AR 959 plakalı araç ile 27 AAK 636 plakalı aracın çarpışması sonucu çift taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI



Olay yerine giden Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili çalışma yaparken kazaya karışan 27 AAK 636 plakalı aracın bagajında rulo halinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının yanı sıra 1 demir kesme makinesi, 1 çengelli kanca, 1 kablo sabitleme aparatı ve 1 çeki halatı fark etti.

EKİPLER ÇAĞIRILDI



Şahısların şüpheli hareketleri üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çağrıldı. Yapılan araştırmada Andırın ilçesinde Arıklar mahallesi ile Gökçeli mahallesi arasında yaklaşık 380 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunun kesilerek çalındığı ve aynı hat üzerinde bulunan fiber optik kablonun kesilerek zarar verildiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Jandarma dedektifleri Olayın şüphelileri Mehmet Arslan (31) ile Yusuf Güzel (33) isimli şahısları ifadelerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu.