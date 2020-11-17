Kandıra Belediye Başkanı koronavirüsü yenip görevine döndü

Kocaeli Kandıra İlçesinin belediye başkanı Adnan Turan, kısa bir süre önce yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine "Değerli hemşerilerim, son yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunarak evinde girdiği karantinada tedavi görmüştü.

Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan Turan, sabahın erken saatlerinde görevinin başına koştu.

Esnaf ziyaretlerinde bulunan Turan, geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Vatandaşlara; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları çağırısında bulundu.

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