Karadenizde rafting sporuyla beraber kardeşlik rüzgarları esiyor

Hakkari'de, bu yıl Zap Nehri'nde düzenlenen "Türkiye Rafting Şampiyonası" yarışmalarında önemli başarılara imza atan Hakkarili sporcular Karadeniz'de Milli Takım kampında yerini aldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, bu yıl Hakkâri Zap Nehri'nde yapılan rafting şampiyonluk yarışmasında sporcuların başarıları sayesinde meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Sporcuların Rize Ardeşen'de yapılan Rafting Milli Takım kampına girdiğini belirten Yıldırım, "Kampa Hakkâri'den 36 sporcu ve 4 antrenör katıldı. Bu anlamda Hakkâri'den hiç bir zaman yardımlarını esirgemeyin Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Rafting Federasyon Başkanı sayın Fikret Yardımcı'ya Hakkarili sporcular adına minnettarız. İnşallah bu sporcularımız Milli Takım formasını da giyecektir" dedi.

"BÖLGEMİZ TERÖRLE DEĞİL, SOSYAL FAALİYETLERLE ANILSIN"

Yıldırım, "Bizler yıllarca adı terörle anılan bölgemizin artık sporla ve sosyal faaliyetlerle anılmasını istiyoruz. Son yıllarda Hakkari'nin bu anlamda ön plana çıkması ve sosyal faaliyetlerle anılması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bütün sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

"HAKKARİ İLK DEFA BÖYLE BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Cilo Rafting Takımı antrenörü Hacı Tansu ise, son dönemlerde raftinge bölgede artan eğilim nedeniyle yeni sporcuların çıktığını anımsatarak, şöyle dedi: "Bu yıl Hakkâri'de düzenlenen Türkiye Rafting şampiyonluk yarışması Hakkâri için çok büyük bir fırsattı. Tarihte ilk defa Hakkâri böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bunun sayesinde yeni cevherler ortaya çıktı. Su sporlarıyla ilgili sürdürdüğümüz çalışmalarda, bize ne kadar doğru hareket ettiğimizi gösterdi. Fırsat verildikçe, bölgeden çok başarılı sporcu arkadaşlar çıkacağı inancını yaşıyorum."