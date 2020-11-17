Kimsenin cesaret edemediğini yapıyorlar! Covid-19'lu cenazeler yıkanıyor mu?

"KORKMUYORUZ, ÜRPERMİYORUZ"

Bu mesleğin sevabının çok olduğunu, bu sevaba nail olabilmek için mesleği seçtiğini dile getiren Yörük, bazen etrafından farklı tepkiler aldığını belirterek, "'Hocam korkmuyor musun, ürpermiyor musun, o elle nasıl yemek yiyorsun' diyorlar ama yıkarken eldiven takıyoruz ve biz gayet memnunuz. Zaten işimiz bittikten sonra ellerimizi dezenfekte ediyoruz ve evimize temiz bir şekilde gidiyoruz. Korkmuyoruz, ürpermiyoruz. Gassallığı peygamberimizin sünnetine daha yakın olmak için yapıyoruz.

Eşim ve çocuklarım da görevimden memnunlar ve beni hoş karşılıyorlar, alıştılar" diye konuştu.

Mesleğini 4-5 yıl daha sürdürmeyi istediğini vurgulayan Yörük, gassallığı meslek olarak önererek, "Herkesin bu mesleği yapmasını isterim hem sünnet olarak hem de mutlaka bu işi birinin yapması lazım. Arkadaşlarıma ve çevreme derim ki, 'gelin bu mesleği öğrenin, yapın, sevabı çok olsun, cesaretiniz daha da artsın, insanlığınız daha da artsın.' İnsanlık değerin artıyor, çevren katmerleniyor. Onun için arkadaşlarıma da öneriyorum" ifadelerini kullandı.

