Kocaeli’nde 272 kişi yurtlarda izolasyonda

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, oluşturulan ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar ile denetimler hakkındaki bilanço, yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada 09 Kasım ile 16 Kasım arasında Kocaeli'nde 2 bin 235 kişinin taleplerinin Vefa Sosyal Destek Guruplarınca karşılandığı, ayrıca zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 105 kişiye idari, 56 kişiye ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

272 KİŞİ YURTLARDA

Açıklamada son bir haftada toplam 16 bin 861 iş yerinin, 24 bin25 kez denetlendiği ve 414 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldığı ifade edildi. Güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde ise 187 bin 54 kişinin sorgulandığı ve bu sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 397 kişinin yakalandığı öğrenildi. Ayrıca izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 104 kişi zorunlu olarak, 168 kişi de diğer nedenlerden dolayı olmak üzere toplam 272 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu belirtildi.