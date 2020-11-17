Kuran-ı Kerim’i yırtan İbrahim Atabey ile ilgili Emniyet’ten son dakika açıklaması: Alçak saldırı sosyal medyanın gündemine oturmuştu

Sosyal medya Youtube'da yaptığı alçak paylaşımlarla gündem olan İbrahim Atabey'i konuşuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), YouTube'da dini değerleri aşağılayıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan İ.A.'nın, firari olarak bulunduğu Rusya'dan Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığını açıkladı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey'in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada, #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle kampanya başlatıldı.

Diğer paylaşımlarında da Hz. Muhammed ve Müslümanlar hakkında nefret dolu sözler sarf eden şahıs, büyük tepki topladı.